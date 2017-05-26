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Дело Пушкарёва

Защита охранников Пушкарева: основания для уголовного дела нет

Приговор по делу московского журналиста вынесут 1 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось предпоследнее заседание по громкому делу московского журналиста против двух местных жителей: здесь сегодня сторона защиты высказала свою позицию по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности. Как отметила сторона защиты, воспрепятствование профессиональной деятельности подразумевает принуждение от распространения уже имеющейся у журналиста информации. Однако в данном случае охранникам Андрея Пушкарева вменяется воспрепятствование распространению информации, которой в спорный момент у Павла Брыкина не было. А значит, нет и оснований для обвинения и осуждения.

На заседании 19 мая в прениях уже высказался гособвинитель: он просил для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.

Следующее заседание будет последним: 1 июня в 8:30 во Фрунзенском суде Владивостока стороны обменяются репликами и подсудимые скажут свое последнее слово, а в 15:00 судья огласит приговор.

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