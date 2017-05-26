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Общество

Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» пройдёт во Владивостоке

Вход свободный
Фото: daypic.ru Фото: daypic.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 27 мая, в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) состоится отчётный концерт детских коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Вокальные и хореографические ансамбли продемонстрируют, чему научились за год занятий. Начало концерта в 15 часов.

На сцену выйдут хореографические коллективы «Радость», «Задоринка», «Вариация», «Ника», вокальные группы «Мечта», «Серпантин» и другие юные артисты.

К слову, в 19-ти клубных объединениях учреждении культуры «Традиции и современность» на улице Бурачка, 15, занимается порядка 500 горожан самого разного возраста – от дошколят до людей почтенных лет. Это занятия по хореографии, музыке, вокалу, изобразительному искусству и даже по английскому языку.

Каждую неделю в учреждении проходят игровые и познавательные мероприятия для самых юных горожан, а также творческие программы для взрослых.

Администрацией Владивостока делается все возможное, чтобы здесь было комфортно заниматься. Так, в 2013 году в "Доме культуры "Традиции и современность" были отремонтированы помещения для занятий, санитарные комнаты, сделаны система водоотведения, новое удобное крыльцо, рядом со зданием появились клумбы. В 2015 году произведены капительный ремонт кровли, работы по обновлению фасада – его облицевали современным прочным материалом.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. Так, в учреждение было закуплено звуковое оборудование, оргтехника, для участников клубных формирований пошиты новые костюмы.

Администрация Владивостока приглашают на отчётный концерт всех желающих. Вход свободный.

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