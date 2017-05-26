Во Владивостоке ведётся замена лестничных маршей

За последние годы во Владивостоке отремонтировано порядка 800 лестничных маршей

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Вместо старых, разрушенных временем лестниц во Владивостоке устанавливают новые конструкции, которые будут оборудованы поручнями для безопасности горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в настоящее время работы ведутся на девяти объектах – по ул. Сафонова, 20 (в районе аптеки), от домов 18, 20 по ул. Сафонова к остановке общественного транспорта «Сафонова», от дома №25 по ул. 50 лет ВЛКСМ к остановке общественного транспорта «Фрегат», по ул. Часовитина, 21, Гризодубовой, 61, Сафонова, 24, 26, Часовитина, 23, Калинина, 109, на проспекте Красного Знамени, 75.

Стоит отметить, что за последние годы во Владивостоке отремонтировано порядка 800 лестничных маршей. Все они ведут от жилых микрорайонов к остановкам общественного транспорта, учреждениям образования и здравоохранения.