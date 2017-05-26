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Общество

Во Владивостоке развернулась продовольственная ярмарка

Ярмарка будет работать до 19 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернулась сегодня, 26 мая, на центральной площади Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Несмотря на дождливую погоду, сотни горожан приобретают здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от фермеров и товаропроизводителей Приморья.

По-прежнему особым спросом пользуются сезонные товары - саженцы и рассада. Садоводы и дачники приезжают на ярмарку за рассадой капусты, помидоров и цветов.

Свою продукцию на общегородской ярмарке представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – с весны до глубокой осени - проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

Сегодня, 26 мая, ярмарка будет работать до 19 часов. В субботу, 27 мая, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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