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Общество

Во Владивосток прибыл нелегальный японский товар

Товар был изъят
Фото: таможня Фото: таможня
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостокский морской торговый порт из прибыло японское морское судно под флагом SIERRA LEONE, на борту которого в помещении балластного танка по правому борту судна владивостокскими таможенниками были обнаружены не заявленные в товаросопроводительных документах товары – принадлежности для сварки металлов (держатель для сварочных электродов 320 штук, 1 бронепровод для сварочных работ с насадкой), буры (51 штука), контактный держатель с зажимом из полимерного материала (40 штук), клапан (20 штук), скотч (клейкая лента 50 мм×50 м, 246 штук), растворимый кофе (17 упаковок по 180 грамм), сигареты PARLAMENT и ESSE (37 блоков по 10 пачек в блоке или 7400 сигарет), сообщает РИА VladNews со ссылкой на таможню.

Общий вес нетто обнаруженных товаров составил 201,35 кг, а ориентировочная общая их рыночная стоимость превысила 170 тыс. рублей.

В ходе таможенного контроля – устного опроса членов экипажа, установлено, что какие-либо товары в иностранных портах членами экипажа не приобретались, а в рамках проведения первичных процессуальных действий установлено, что обнаруженные товары принадлежат одному из членов экипажа судна.

По данному факту Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ – штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой либо конфискация.

Товары изъяты и переданы на ответственное хранение, по результатам рассмотрения материалов дела будет принято процессуальное решение. 

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