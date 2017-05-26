В Приморье выявили 22 нарушения ПДД водителями пассажирских автобусов

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия «Автобус»

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему провели рейдовые профилактические мероприятия «Автобус». Основная цель рейдов - обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение ответственности должностных лиц организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Массовой проверке по контролю над соблюдением Правил дорожного движения подверглись водители автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Сотрудники полиции проверили 80 транспортных средств. Выявлено 22 нарушения Правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов. 29 нарушений допустили водители автомашин таксомоторных кампаний. Основными нарушениями стали: невыполнение требований о подаче сигнала перед началом движения или перестроением, небольшие технические неисправности транспортных средств, нарушение правил применения ремней безопасности. Нарушители привлечены к административной ответственности.