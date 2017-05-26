В четверг во Владивостоке выпала декадная норма дождя

Погода улучшится к концу дня

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Китайский циклон принес в Приморье новую порцию дождей и холодную воздушную массу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Максимальная температура воздуха не превышала +12…+17 °C в континентальных районах и +8…+11 °C на побережье. Ночью минимальная температура воздуха составила 0…+9 °C.

Во Владивостоке выпала декадная норма дождя, было холодно и ветрено. Температура воздуха в городе в прошедшие сутки сохранялась почти без изменений и оказалась +8…+10 °C, и только сегодня утром повысилась до +11 °C.

Сегодня, 26 мая, циклонический вихрь медленно смещается над акваторией Японского моря к Японским островам. Его облачные спирали накрывают юг Приморья, здесь местами идет дождь. На остальной территории без осадков. Во второй половине дня температура воздуха на большей территории повысится до +15…+22 °C, на восточном побережье +7…+12 °C.

Во Владивостоке с утра шел дождь, к концу дня погода улучшится, в облаках появятся разрывы. Ветер северо-западный свежий. Температура воздуха +12…+15 °C.