Владивостокские школьники отожгли на последнем звонке

В приморской столице прозвенели последние звонки

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Вчера 25 мая, во Владивостоке прозвенели последние звонки для одиннадцатиклассников, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ученики одной из школ Владивостока сняли видео, из которого стало ясно, что даже плохая погода не стала помехой на пути к веселью. Надев яркие дождевики, ребята устроили зажигательные танцы сначала возле своей школы,а потом и в самом центре города. Во главе класса была классная руководительница, которая нисколько не отставала от ребят.

Напомним, что впереди у выпускников - пора экзаменов. Уже 29 мая многие одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по географии и информатике. В следующую среду, 31 мая, математику базового уровня. 2 июня – математику профильного уровня. Завершатся госэкзамены в этом году 19 июня – химией и историей.

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