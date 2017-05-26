Сбербанк поздравил бизнес Дальнего Востока с Днем предпринимателя

Интересные обучающие мероприятия прошли и в других регионах Дальнего Востока

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В канун Дня российского предпринимательства Сбербанк поздравил представителей малого бизнеса. Традиционно к празднику в каждом регионе Дальнего Востока прошли деловые встречи, тренинги и мастер-классы для клиентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на С

В этом году во Владивостоке провели необычный мастер-класс по правополушарному рисованию – такой метод позволяет раскрыть полный потенциал мозга и повысить производительность его работы. Каждый участник попробовал себя в роли художника. Предприниматели отметили, что такое творческое упражнение помогло выйти за рамки привычного и научиться смотреть на вещи под новым углом – а такие навыки будут очень полезны в ведении бизнеса.

Интересные обучающие мероприятия прошли и в других регионах Дальнего Востока. В Хабаровске клиентов пригласили на тренинг на тему «Руководитель и его команда: как из банды наёмников создать команду единомышленников?», в Южно-Сахалинске – на «Определение лжи в бизнесе», а в Благовещенске – на «Управления изменениями». Кроме того, бизнесмены в Хабаровском крае и в Приамурье посоревновались в эрудиции в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз, Плиз!».

Также с утра предпринимателей по всему Дальнему Востоку ждали сюрпризы – набор полезных продуктов от Сбербанка для заряда бодрости на весь трудовой день.

- Именно малый бизнес является флагманом всей экономики страны. И Сбербанк готов поддержать предпринимателей во всех начинаниях – мы создаем доступные и гибкие кредитные схемы, развиваем новые технологии и удобные сервисы, которые призваны сделать работу с банком максимально комфортной для представителей бизнеса. Большое внимание уделяем образованию и развитию наших партнеров. Банк ежечасно меняется, чтобы предвосхищать ожидания и актуальные потребности своих клиентов, - подчеркнул Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

В этом году Сбербанк совместно с компанией Google запустил новый уникальный проект для предпринимателей «Бизнес класс». Программа рассчитана как на опытных, так и на начинающих малых и микро-предпринимателей, а также на всех, кто только задумался о создании своего дела. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса, которые будут доступны наиболее активным участникам курса. Онлайн-курс включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные материалы и вебинары. Все материалы для «Бизнес класса» были разработаны известными бизнес-экспертами, которые имеют большой опыт работы в России. Элементы программы направлены на получение практических знаний и навыков и призваны познакомить предпринимателей с новейшими инструментами и методиками для развития бизнеса в современных реалиях.

Регистрация в программе «Бизнес класс» открыта на сайте www.business-class.pro. При регистрации участники могут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей.