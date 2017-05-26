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Общество

Во Владивосток вместо чайного напитка пришли энергетики из Вьетнама

Товар задержан
Фото: таможня Фото: таможня
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В Морском порту Владивостока в ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Вьетнама, были выявлены недостоверные сведения о содержащихся в нем товарах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу владивостокской таможни.

В декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом «Тыквы» и «Тамаринда», торговой марки «WONDERFARM».

Однако, в данном контейнере, помимо указанных товаров был обнаружен другой товар – безалкогольной напиток с маркировкой «Red Bull» (торговая марта включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности - ТРОИС) и надписями на тайском языке (республика Таиланд) всего в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тыс. литров и весом около 22 тонн.

В целях сокрытия данного товара в начале контейнера была выложена стенка из заявленного в декларации напитка в несколько рядов, а обнаруженный товар находился за нею, в середине контейнера, накрытый сверху и по бокам картоном и обмотанный плотной непрозрачной полимерной плёнкой.

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении участника внешнеэкономической деятельности дела об административном правонарушени.

Товар задержан и помещен на ответственное хранение.

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