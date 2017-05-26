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Жителя Владивостока задержали с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники патрульно-постовой службы Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте задержали 42-летнего местного жителя, у которого в ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством - смесью табака и гашишного масла. Общий вес изъятого составил более одного грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД Росси по Дальневосточному федеральному округу. 

Раннее судимый гражданин, пояснил стражам правопорядка, что изготовил наркотик для личного употребления из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в лесополосе недалеко от места своего жительства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту во Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы сроком до трех лет.

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