Жителя Владивостока задержали с наркотиками

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники патрульно-постовой службы Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте задержали 42-летнего местного жителя, у которого в ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством - смесью табака и гашишного масла. Общий вес изъятого составил более одного грамма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД Росси по Дальневосточному федеральному округу.

Раннее судимый гражданин, пояснил стражам правопорядка, что изготовил наркотик для личного употребления из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в лесополосе недалеко от места своего жительства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту во Владивостокском линейном управлении МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы сроком до трех лет.