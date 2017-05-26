Уже в июне в Находке начнут контролировать уровень загрязнения воздуха

Датчик будет работать круглосуточно

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Первый датчик контроля загрязнения воздуха заработает в Находке в июне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Контрольный прибор учёта загрязнения воздуха угольной пылью установят на границе санитарной зоны стивидоров в Находке, а полученные данные в круглосуточном режиме будут выкладываться в интернет.

Совместно со стивидорами разработан план мероприятий, в котором более 60 пунктов.

Кроме того, в Находке будет установлена система мониторинга воздуха.

Было проведено совещание с учёными ДВО РАН, Приморгидрометом, Росприроднадзором. Специалисты дали свои предложения по тем приборам, которые необходимо установить. Пока идёт разработка комплексной системы мониторинга воздуха в Находке, в течение месяца будет установлен в тестовом режиме контрольный датчик в наиболее экологически опасном месте – на границе санитарно-защитной зоны. Датчик будет работать круглосуточно и передавать данные в открытый доступ через интернет.

Открытый мониторинг загрязнения воздуха позволит более оперативно и жёстко реагированию контрольно-надзорным органам на нарушения стивидорами природоохранного законодательства.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.