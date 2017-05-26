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Общество

Движение в центре Владивостока вновь перекроют на выходных

Спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в краевой столице пройдет всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон». Массовый забег объединит любителей здорового образа жизни и активного отдыха в десятках городах страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В числе участников проекта и город Владивосток.

В этом году программа «Зеленого марафона» традиционно включает спортивный забег для взрослых на символическую дистанцию 4,2 километра и детский марафон на один километр. Маршрут пройдет по главной улице города – Светланской. Стартуют бегуны от центральной площади, далее пробегут до остановки "Дальзавод", где развернутся и направятся обратно на центральную площадь. Такие дистанции позволяют всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни.

В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц города.

с 11 до 14 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;

- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.

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