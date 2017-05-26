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Жительница Приморья решила скрасить своё присутствие в отделе судебных приставов с помощью алкоголя

Пресечь действия преступницы удалось
Фото: kharkiv.web2ua.com Фото: kharkiv.web2ua.com
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Жительница Пограничного района, неоднократно привлекаемая к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, не являлась в отдел судебных приставов по Пограничному району. В целях принятия к ней более жестких мер в виде привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ в отношении нее было вынесено постановление о принудительном приводе, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Судебному приставу по ОУПДС, который неоднократно уже приезжал по данному адресу, удалось застать хозяев в трезвом уме и твердой памяти. Объяснив женщине основания своего визита, судебный пристав по ОУПДС пригласил ее в служебный автомобиль. По пути в отдел судебных приставов жительница Пограничного района, находясь в машине, неожиданно предприняла попытку выйти из двигающегося транспортного средства. Свои неадекватные действия она объяснила тем, что ей срочно понадобилось вернуться домой, чтобы взять средства гигиены. Судебный пристав по ОУПДС пошел на встречу должнице и согласился вернуться. Когда женщина пошла в дом, работник отдела судебных приставов по Пограничному району последовал за ней. Едва переступив порог кухни, неплательщица схватила бутылку со спиртным напитком и начала жадно пить алкоголь. Попытка погрузиться в состояние алкогольного опьянения была прервана судебным приставом по ОУПДС.

Нарушительница была доставлена в отдел судебных приставов, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ за уклонение от уплаты алиментов.

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