Во Владивостоке установят новые дорожные знаки

Работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Гульбиновича, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации ВЛадивостока. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен по ул. Гульбиновича в районе дома №6 по ул.Черёмуховой. Кроме того, здесь же установят дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.