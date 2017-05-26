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Во Владивостоке произошла серьезная авария

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Серьезное ДТп произошло во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в темное время суток вчера ночью, 25 мая. Участниками аварии стали три автомобиля: Mazda Demio, Toyota Vista и Nissan Sunny. По предварительной информации, водитель транспортного средства марки Mazda Demio не справился с управление своего ТС и совершил столкновение с автомобилем марки Nissan Sunny, а затем и с Toyota Vista. Больше всех пострадал последний автомобиль. При ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, водитель малолитражки находился в нетрезвом состоянии. Сотрудникам ДПС еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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