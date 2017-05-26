Приморец напал и ограбил пенсионера

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от работника ветеринарной клиники, который сообщил, что на территории учреждения находится мужчина с ушибленной раной головы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Установлено, что на 78-летнего пенсионера напал неизвестный мужчина и, применив насилие, похитил деньги, мобильный телефон и личные вещи.

В ходе розыска сотрудники полиции по «горячим следам» задержали ранее судимого 44- летнего местного жителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фигурант дела заключен под стражу.