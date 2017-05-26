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Спорт

Во Владивостоке пройдет чемпионат по большому теннису

В чемпионате примут участие порядка 50-ти юных спортсменов
Фото: motto.net.ua Фото: motto.net.ua
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

С 26 по 28 мая на теннисных кортах на проспекте Красного Знамени, 29а состоится чемпионат Владивостока по теннису, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Начало соревнований в 10 часов. Мероприятие проводится городской федерацией тенниса совместно с администрацией краевой столицы.

В чемпионате примут участие порядка 50-ти юных спортсменов от 9 до 15 лет. Турнир проводится в одиночном разряде в категориях юноши и девушки. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой категории, награждаются памятными призами и дипломами соответствующих степеней.

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