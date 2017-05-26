Группу автоугонщиков задержали в Уссурийске. Преступники промышляли кражами машин на протяжении 2 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В Приморье задержали автоугонщиков
Никто не застрахованВладивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.
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