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Общество

Общественные организации Владивостока продолжают получать субсидии

Список получателей субсидии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Субсидии на возмещение затрат продолжают получать общественные некоммерческие организации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году из средств городского бюджета им выделено уже свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, с начала года общественные организации уже 28 раз обратились за субсидиями. Благодаря поддержке от администрации Владивостока они компенсируют расходы по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам.

«В течение года общественные организации, прошедшие конкурсный отбор, могут неоднократно обращаться за финансовой поддержкой, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения. - Многие подают документы на субсидии, к примеру, по коммунальным платежам раз в квартал, а вот общественная организация «Ковчег» субсидии на обслуживание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках предпочитает получать ежемесячно. Сроки обращения за субсидиями определяют сами организации, главное, чтобы все заявки были поданы до 10 декабря текущего года».

Напомним, что получателями субсидий в этом году стали:

1. «Спортивный Владос»;

2. Общество инвалидов «Владивосток»;

3. Общество инвалидов Ленинского района;

4. Общество инвалидов Первомайского района;

5. Общество инвалидов Первореченского района;

6. Общество инвалидов Фрунзенского района;

7. Общество инвалидов Советского района;

8. Общество слепых;

9. «Благое дело»;

10. Общество инвалидов «Ковчег»;

11. Общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;

12. Совет многодетных родителей;

13. Союз садоводов;

14. Татаро-башкирская организация «Дуслык»;

15. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

16. Общество глухих;

17. Общественная организация инвалидов войны в Афганистане;

18. Религиозная общественная организация «Православный приход храма покрова Божией Матери»;

19. Совет ветеранов Фрунзенского района.

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