Житель Приморья украл у своего знакомого ювелирные украшения во время праздника

В отдел полиции поступило сообщение от 25-летнего жителя Уссурийска, который сообщил, что у него похитили золотые изделия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба составила свыше 116 тыс. рублей.
Установлено, что заявитель, находясь в квартире своего знакомого, в доме по улице Приморская, отмечал праздник, а после этого уснул. Проснувшись ночью, обнаружил отсутствие цепочки и кольца из золота.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего приятеля заявителя, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что золотые изделия он снял со спящего приятеля и затем похищенным распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.