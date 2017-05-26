Житель Приморья украл у своего знакомого ювелирные украшения во время праздника

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 25-летнего жителя Уссурийска, который сообщил, что у него похитили золотые изделия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба составила свыше 116 тыс. рублей.

Установлено, что заявитель, находясь в квартире своего знакомого, в доме по улице Приморская, отмечал праздник, а после этого уснул. Проснувшись ночью, обнаружил отсутствие цепочки и кольца из золота.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего приятеля заявителя, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что золотые изделия он снял со спящего приятеля и затем похищенным распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.