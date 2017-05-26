В Приморье пропал грибник

Спасатели ведут поисковые работы

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

26 мая на поиски убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Силы и средства:10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю три человека и одна единица техники.