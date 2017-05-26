В Приморье огнеборцы спасли на пожаре двоих человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района утром, 25 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном в посёлке Тавричанка на улице Кустарная.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению пожара. В ходе проведённой разведки было установлено, что горит комната и фронтон крыши одноэтажного деревянного дома. На момент пожара в помещении находились два человека, которых брандмейстеры спешно вывели на улицу. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.