В Приморье продолжаются поиски пенсионера

Пока безрезультатно

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

25 мая с 9 часов утра до 19 часов вечера группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний обследовано 3000 кв. м. прибрежной зоны водоёмов с целью найти пропавшего 16 апреля 64-летнего мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиск результата не дал.

Напомним,ранее агентство сообщало, что 16 апреля пенсионер пропал в районе садоводческого общества «Заманиха-Шиферный», Спасский район, и на связь до настоящего момента не вышел.

На территории садоводческого общества, в районе которого пропал мужчина, располагается три озера, в одном из которых, предположительно, он утонул.

На поиск убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе четрех человек и двух единиц техники (три комплекта водолазного оборудования, одна лодка).

Нарастающим итогом обследовано и протралено 2600 кв. м. водной и подводной акватории и 3000 кв. м. прибрежной зоны водоёмов.

Силы и средства: 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 4 человека и 2 единицы техники.