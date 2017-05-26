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Красота и Здоровье

Ученые узнали, чем опасно недосыпание

Специалисты узнали, какие люди находятся в зоне риска
Фото: zdorov26.ru Фото: zdorov26.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что регулярное недосыпание повышает риск смерти от инсульта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 1344. Среди добровольцев была выделена группа риска с высокой массой тела, повышенным уровнем холестерина и сахара в крови, а также с высоким кровяным давлением. В нее вошли 39,2% участников, за которыми наблюдали чуть больше 16 лет.

По завершению исследования 22% больных скончались. Как оказалось, люди, находящиеся в группе риска, но уделяющие сну больше шести часов в сутки, в 1,5 раза чаще здоровых подвергаются риску смерти от инсульта. Таким образом, если больные уделяют сну менее шести часов в сутки, то эта вероятность повышается в два раза.

По словам ученых, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, необходимо спать не менее шести часов в сутки. В противном случае вероятность летального исхода в результате наступления инсульта в два раза выше, чем у здоровых людей.

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