За сутки в Приморье произошло шесть пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению шести техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 2 раза.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Надеждинском и Красноармейском муниципальных районах – тушение одноэтажного деревянного дома в посёлке Тавричанка на улице Кустарная; ликвидация пожара в бане в селе Новопокровка на улице Украинская.