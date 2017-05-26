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За сутки в Приморье произошло шесть пожаров

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению шести техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались 2 раза.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Надеждинском и Красноармейском муниципальных районах – тушение одноэтажного деревянного дома в посёлке Тавричанка на улице Кустарная; ликвидация пожара в бане в селе Новопокровка на улице Украинская.

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