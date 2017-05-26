Музей связи «Ростелекома» отметил 15-летий юбилей

Ежегодно музей посещают более 3000 посетителей

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» во Владивостоке празднует юбилей. В честь 15-летия на торжественном мероприятии собрались сотрудники компании, партнеры музея и куратор центра Борис Василькевич.

За вклад в развитие музея и сохранение памяти об отрасли связи партнеры центра и его куратор были отмечены благодарственными письмам и памятными подарками от компании.

«Для «Ростелекома» как базового оператора отрасли сохранение истории связи является одним из важных направлений в социально-просветительской работе. Благодаря музею жители и гости края могут узнать, о развитии связи на территории Приморья, о людях, работавших в разные годы в отрасли, и увидеть раритетные экспонаты. Спасибо друзьям музея и Борису Василькевичу за сохранение исторического наследия», – отметила Татьяна Микита, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Ростелеком – Дальний Восток».

За 15 лет работы в музейно-выставочном центре собрана уникальная коллекция, в которую входит более 300 экспонатов. Посетители могут увидеть старинные аппараты связи, макет первой телефонной будки в России, детально рассмотреть рабочее место телефонистки начала ХХ века.

«Для нас это серьезная дата, за годы становления музея проделана большая работа. За это время нас посетило несколько поколений ребят, которые интересуются связью, ведь появление и развитие такой важной отрасли – значимая веха в истории всего человечества. Благодарю волонтеров музея, которые помогают в реставрации и пополнении коллекций экспонатов», – поделился куратор музейно-выставочного центра Борис Василькевич.

Ежегодно музей посещают более 3000 посетителей. Для них представлено несколько тематических экспозиций: история связи в Приморском крае с начала ХIХ века и по настоящее время, подвиг военных связистов, развитие телефонной и сотовой связи.

На площадке музейно-выставочного центра «Ростелекома» проходят рабочие встречи с сотрудниками музеев города и мастер-классы.

Двери музея открыты для жителей и гостей города Владивостока в будние дни, на групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.