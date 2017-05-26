Жителю Владивостока, избившему воспитателя детского сада, грозит тюремный срок 11:43, 26 мая Жителю Владивостока, избившему воспитателя детского сада, грозит тюремный срок
Автобус во Владивостоке спас жизнь людей от нерадивого гонщика 11:08, 26 мая Автобус во Владивостоке спас жизнь людей от нерадивого гонщика (Фото)
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 10:33, 26 мая Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Новостная лента
Май, 26 пятница
12:16
Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября Эксклюзив
12:06
Ученые узнали, чем опасно недосыпание
11:54
За сутки в Приморье произошло шесть пожаров
11:43
Жителю Владивостока, избившему воспитателя детского сада, грозит тюремный срок
11:31
Циклон потушил все лесные пожары в Приморье
11:19
За минувшие сутки в Приморье произошло более 100 ДТП
11:18
Музей связи «Ростелекома» отметил 15-летий юбилей
11:08
Автобус во Владивостоке спас жизнь людей от нерадивого гонщика Фото
10:59
Краевой турнир по художественной гимнастике "Ника" стартовал во Владивостоке Видео
10:47
Сотрудник таможни попался на взятке во Владивостоке
10:33
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:22
Во Владивосток приедет Сергей Безруков
10:17
Группа Сбербанк объявляет о выходе на рынок электронной медицины
10:13
Доллар снижает свои позиции
10:11
В Приморье поезд врезался в иномарку
10:03
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до середины июля
10:00
У приморца изъяли полтора килограмма марихуаны
09:49
Во Владивостоке подвели итоги конкурса русской каллиграфии Фото
09:32
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:24
По делу охранников Пушкарева выступят адвокаты Эксклюзив
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:13
Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на воспитателя в детском саду
09:09
Гороскоп на 26 мая
08:53
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 мая Адреса
08:43
Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь
07:40
Управляющая компания из Приморья заплатит штраф
06:29
Во Владивостоке осуждена цыганка-рецидивистка, предоставлявшая магические услуги
05:40
День славянской письменности и культуры отметят во Владивостоке
04:23
Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада‍
03:32
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Круговая порука»
02:21
Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Жителю Владивостока, избившему воспитателя детского сада, грозит тюремный срок

По факту нападения возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине, напавшему на воспитателя детского сада, грозит лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение воспитателя детского сада. Женщина рассказала, что мужчина нанес телесные повреждения ее коллеге.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики. Установлено, что во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского сада со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, злоумышленник ударил 57-летнюю сотрудницу учреждения.

Пострадавшая была госпитализирована. 45-летний злоумышленник задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

comments powered by Disqus
Похожие новости
За минувшие сутки в Приморье произошло более 100 ДТП
11:19, 26 мая 2017 За минувшие сутки в Приморье произошло более 100 ДТП

Погибших нет

Сотрудник таможни попался на взятке во Владивостоке
10:47, 26 мая 2017 Сотрудник таможни попался на взятке во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

В Приморье поезд врезался в иномарку
10:11, 26 мая 2017 В Приморье поезд врезался в иномарку

Один человек госпитализирован

У приморца изъяли полтора килограмма марихуаны
10:00, 26 мая 2017 У приморца изъяли полтора килограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20, 26 мая 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на воспитателя в детском саду
09:13, 26 мая 2017 Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на воспитателя в детском саду

Проводится проверка

Во Владивостоке осуждена цыганка-рецидивистка, предоставлявшая магические услуги
06:29, 26 мая 2017 Во Владивостоке осуждена цыганка-рецидивистка, предоставлявшая магические услуги

Злоумышленница похитила практически 100 тысяч рублей