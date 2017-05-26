Жителю Владивостока, избившему воспитателя детского сада, грозит тюремный срок

По факту нападения возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине, напавшему на воспитателя детского сада, грозит лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение воспитателя детского сада. Женщина рассказала, что мужчина нанес телесные повреждения ее коллеге.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медики. Установлено, что во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского сада со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, злоумышленник ударил 57-летнюю сотрудницу учреждения.

Пострадавшая была госпитализирована. 45-летний злоумышленник задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.