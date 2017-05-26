Автобус во Владивостоке спас жизнь людей от нерадивого гонщика

Никто не пострадал

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 25 мая, во Владивостоке произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Nissan Skyline, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе остановки Молодежная в сторону Проспекта 100 лет Владивостоку. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего влетел в автобус, который закрыл с собой людей.

Сообщается, что если на месте происшествия отсутствовал бы автобус, то могли пострадать пять человек.

По словам водителя иномарки, он двигался со скоростью 50+60 км/ч.

В настоящее время подробности транспортного происшествия устанавливаются.