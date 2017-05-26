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Общество

Группа Сбербанк объявляет о выходе на рынок электронной медицины

Приобретение DocDoc.ru является важным шагом в реализации стратегии Сбербанка по построению цифровых экосистем
Фото: polytika.ru Фото: polytika.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сбербанк объявляет о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций в компании DocDoc.ru, лидера российского рынка цифровой медицины. В результате сделки Сбербанк получит 79,6 % акций в компании, оставшаяся доля принадлежит основателю компании и её ключевому менеджменту. Сделка была закрыта после получения разрешения Банка России. Влияние данной инвестиции на достаточность капитала Группы Сбербанк составит менее 0,01 %, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-слжбу Сбербанка.

Приобретение DocDoc.ru является важным шагом в реализации стратегии Сбербанка по построению цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента.

DocDoc.ruуже является лидером на рынке онлайн-записи к врачу, а по мере дальнейшего развития законодательного регулирования в сфере цифровых медицинских сервисов компания планирует стать полноценной e-health-платформой, которая будет объединять в себе такие сервисы, как телемедицина, медицинская карта, второе мнение, доставка лекарств и др.

Главная цель создания e-health-платформы — развитие открытой и доступной экосистемы для удобного взаимодействия врачей, клиник, страховых компаний, аптек, других участников медицинского рынка и граждан — как клиентов Сбербанка, так и клиентов других банков.

Группа Сбербанк не планирует самостоятельно оказывать медицинские услуги, создавать собственные медицинские клиники и конкурировать со своими клиентами — медицинскими организациями или страховыми компаниями, а предоставит им инструмент для удобного и прозрачного взаимодействия как друг с другом, так и с гражданами. Работа экосистемы будет направлена на развитие отрасли здравоохранения России, открывая возможности по снижению стоимости услуг и значительному улучшению их качества.

«Здоровье — главное богатство любого человека, — отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Мы создаём экосистему, которая послужит основой нового качества и доступности услуг здравоохранения в нашей стране. Менеджмент DocDoc.ru добился впечатляющих результатов, самостоятельно построив безоговорочного лидера рынка с нуля. Мы убеждены, что в сотрудничестве с Группой Сбербанк компания сможет достичь всех самых амбициозных целей и раскрыть масштабный потенциал своего развития».

Основатель DocDoc.ru и генеральный директор компании Дмитрий Петрухин отмечает: «Сбербанк за считаное количество лет доказал, что превращение из сберегательной кассы в современный финансовый институт и бренд номер один в стране возможно. Уверен, что благодаря новым возможностям вместе со Сбербанком мы сделаем серьёзный прорыв на рынке медицины, предоставляя пациентам доступ к лучшим в мире медицинским практикам и помогая клиникам и клиентам находить друг друга; обеспечивая страховые компании и других участников рынка удобной платформой взаимодействия, внедряя первоклассные сервисы цифрового здравоохранения».

Компания «ДокДок» предоставляет онлайн-сервис записи к врачу, доступный через веб-сайт и мобильное приложение, позволяющий выбирать врача на основе его внутреннего рейтинга, отзывов пользователей, расположения клиники, цены, а также возможного времени приёма. Компания основана в 2011 г. и на текущий момент является неоспоримым лидером в сфере онлайн-записи к врачу в России с долей рынка около 60 %. С момента основания сервисом воспользовалось более 700 тысяч клиентов, записавшись более чем к 30 000 врачей.

Компания CMS (Россия) выступила юридическим консультантом Сбербанка по сделке.

Компания EY (Ernst&Young) выступила финансовым консультантом Сбербанка по сделке.

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