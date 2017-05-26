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Политика и экономика

Доллар снижает свои позиции

Курс валют на 26 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.07 рублей, а евро - 63.01 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день курс доллара взял курс на понижение своих позиций, однако это никак, по мнению аналитиков, не повлияет на укрепление позиции отечественной валюты. Напомним, аналитики сообщили, что рубль закрепит свои позиции только в середине последнего летнего месяца.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Приморье за 57.10 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 55.65 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 64.00 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 62.80 рубля за один евро.

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