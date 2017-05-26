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Краевой турнир по художественной гимнастике "Ника" стартовал во Владивостоке

"Ника"
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал турнир по художественной гимнастике посвященный памяти Светланы Никаноровой. Более 20 лет назад спортсменка была одной из сильнейших на Дальнем Востоке. Коллеги называли Светлану "Никой". Именно под таким названием теперь ежегодно проводят краевые соревнования, в которых участвуют даже гости из-за рубежа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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