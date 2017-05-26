Глава Дальнегорска остается в СИЗО до середины июля

Краевой суд оставил в силе постановление Ленинского суда

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 25 мая, Приморский краевой суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении срока ареста главы Дальнегорска Игоря Сахуты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда. Таким образом, он остается в СИЗО до середины июля.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия,администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняется в управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорску грозит лишение свободы до 10 лет.