Сотрудник таможни попался на взятке во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в отношении должностного лица таможенного органа возбуждено уголовное за получение взятки за незаконное бездействие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного СУТ СК РФ.

По предварительным данным, в мае 2017 года главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни получил лично взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении служебных обязанностей, а именно за непроведение 100% таможенного досмотра (непроведение полного взвешивания, пересчёта грузовых мест, вскрытия всех грузовых мест, пересчета количества предметов в грузовых местах) в отношении товара, получателем которого является общество с ограниченной ответственностью.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.