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Культура

Во Владивосток приедет Сергей Безруков

Гастроли театра под руководством знаменитого актера
Фото: ovideo.ru Фото: ovideo.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

9 июня в паркетном зале Академического театра им. М. Горького состоится пресс-конференция, участие в которой примет знаменитый актер, народный артист, художественный руководитель Московского Губернского Театра Сергей Безруков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

Спикеры:

Безруков Сергей Витальевич, Вильясте Лариса Лембитовна (директор МГТ), актеры, занятые в спектакле "Сирано Де Бержерак", Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин, и, играющий на следующий день Маугли, Илья Малаков.

На сцене Академического театра им.М.Горького:

9 июня в 18.30 - СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК - Героическая комедия 12+

Сирано де Бержерак влюблен в красавицу Роксану, но даже не мечтает признаться ей в этом, считая, что не достоин ответного чувства. Он – бесстрашный солдат и отчаянный бретер, он – Поэт, пишущий прекрасные стихи, но при этом он пугающе некрасив. Уродливый нос Сирано становится чуть ли не главным его врагом. Он готов биться насмерть с каждым, кто косо взглянет на него, доказывая стихом и шпагой, что ум, честь и храбрость важнее приятной внешности. Но сам он не верит, что дама его сердца может предпочесть красоту внутреннюю – внешней красоте ... История Сирано де Бержерака – это история о великой любви, о чести и отваге, которая никого не оставит равнодушным.

Авторы сценической версии - Александр СИНОТОВ, Сергей БЕЗРУКОВ

Режиссер - Сергей БЕЗРУКОВ

Сценография - Вадим МАЙОРОВ

Костюмы - Ирина ЗАЙЦЕВА

В главных ролях: Сергей Безруков, Карина Андоленко

В спектакле участвуют:

Антон ХАБАРОВ, Антон СОКОЛОВ, Сергей ВЕРШИНИН, Григорий ФИРСОВ, Дмитрий КАРТАШОВ, Сергей КУНИЦКИЙ и другие

10 июня в 13.00 -КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ - Музыкально-пластический спектакль 6+

Что произойдет с человеческим детёнышем, если он потеряется в индийских джунглях? Волки примут его в свою стаю, дадут ему имя Маугли, будут учить ловкости, смекалке, отваге. Черная пантера Багира и медведь Балу станут его настоящими друзьями, а тигр Шер-Хан и шакал Табаки – заклятыми врагами. Маугли узнает законы джунглей, станет храбрым повелителем леса, защитником зверей и людей, настоящим Человеком… Эта история покорит и детей, и взрослых.

Режиссер-постановщик - Татьяна Вдовиченко

Режиссер, балетмейстер - Антон Крамар

Сценография и костюмы - Ирина Зайцева

Композитор – Александр Биллион

Постановка боёв - Айдар Закиров

Художник по свету - Лора Максимова

В спектакле участвуют:

Илья МАЛАКОВ, Наталья СМИРНОВА, Андрей МИСИЛИН, Григорий ФИРСОВ, Олег КУРЛОВ, Сергей МЕДВЕДЕВ, Андрей ЩЁТКИН, Валерия МИНИНА, Александр ФРОЛОВ, Анна ЦАНГ, Андрей ИСАЕНКОВ, Андрей ЧАНЦЕВ и друге

11 июня в 18.30 - ВИД С МОСТА 16+

В порт Бруклина прибывают новые иммигранты. Главный герой, простой портовый грузчик Эдди Карбоне, соглашается приютить Марко и Родольфо – братьев жены, приехавших в страну нелегально в надежде вырваться из нищеты. Но с их появлением тихая и размеренная семейная жизнь дает трещину. Даже опасность быть уличенным в нарушении закона не так тревожит Эдди, как страх потерять свою любимицу, племянницу Кэтрин. Чувства, возникшие между Родольфо и Кэт, становятся испытанием для всей семьи, обнажив самые потаенные желания и страхи. И очень скоро Эдди и его близким предстоит узнать, в какие бездны способна затянуть запретная любовь.

Режиссер-постановщик – Анна ГОРУШКИНА

Режиссёр по пластике – Сергей ЗЕМЛЯНСКИЙ

сценография и костюмы – Алексей ЛОБАНОВ

композитор – Павел АКИМКИН

В спектакле участвуют:

Дмитрий КАРТАШОВ, Елена КИРКОВА, Ирина ТОКМАКОВА, Антон СОКОЛОВ, Андрей ЩЁТКИН, Андрей ИСАЕНКОВ, Алексей ВЕРЕТИН и другие

12 июня в 18.30 - ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО - Фантазия в двух частях по мотивам пьесы Данилы Привалова 12+

Есть на свете одно райское место… Нет, это не залитый солнцем пляж с белоснежным песком и пальмами, а уютный деревянный домик в заснеженном лесу. Тихо здесь, хорошо. Здесь можно провести целую вечность, сидя у теплой печки, лакомясь ароматной картошкой с маслом, напевая песни под гитару в компании хороших людей, ставших ангелами. Здесь нет никаких проблем, болезней, нет времени, нет смерти. И ничего нового, важного уже не случится. Может, это и есть Cвобода? Так почему же все, обитающие в этом райском месте, так мечтают вернуться туда, где идут войны, где плачут, ненавидят, влюбляются и расстаются, – туда, где идет Жизнь?

Режиссер-постановщик - Павел АРТЕМЬЕВ

Сценография и костюмы - Полина ГРИШИНА, Александра НОВОСЕЛОВА

В ролях:

Антон БОГДАНОВ Антон СОКОЛОВ

Елена КИРКОВА Юрий КОЛГАНОВ

Елена МИХЕЕВА Андрей ИСАЕНКОВ

13 июня в 18.30 - НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ - Комедия в 2-х действиях по мотивам произведений А.Н. Островского 12+

Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и как найти себе выгодную партию, появляется странный человек – Савва Васильков. Нелепый, наивный провинциал, по виду – с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Кто он, Савва Васильков, откуда, богат ли, завидный ли жених? Но кем бы он ни был, слишком велик соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах… Можно ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят выгода и корысть? Можно ли быть успешным в делах и при этом не воровать? Есть ли место настоящей любви в мире, где все продается и покупается? Об этих вечно актуальных вопросах предлагают задуматься создатели спектакля.

Режиссер-постановщик и автор инсценировки - Сергей БЕЗРУКОВ

Художник-постановщик - Эдуард ГИЗАТУЛЛИН

Художник по костюмам - Ирэна БЕЛОУСОВА

В ролях:

Дмитрий ДЮЖЕВ Карина АНДОЛЕНКО

Галина БОКАШЕВСКАЯ Антон ХАБАРОВ

Виктор ШУТОВ Сергей ВЕРШИНИН

Григорий ФИРСОВ и другие

В рамках гастролей в Приморье 11 июня в г.Арсеньеве в ДК «Прогресс» состоится творческий вечер «Знакомьтесь: Московский Губернский театр» 12+

В творческом вечере примут участие ведущие артисты Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. На сцене ДК Прогресс артисты театра представят произведения любимых авторов: в их исполнении прозвучат стихи и проза, фрагменты из спектаклей театра, романсы и песни наших современников и классиков прошлого века.

В спектакле заняты: Антон Хабаров, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Сергей Вершинин, Юлия Пилипович, Илья Малаков, Александр Фролов, Михаил Шилов, Степан Куликов, Эдуард Айткулов, Василий Шмаков, Валерия Минина

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