В Приморье поезд врезался в иномарку

Один человек госпитализирован

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Утром 25 мая в 7:50 на железнодорожном переезде, расположенном в пределах станции Находки, водитель легкового автомобиля Toyota Caldina выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ООО «РЖД».

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован.

Отмечается, что на график движения поездов данное происшествие не повлияло.

Стоит отметить, что за 2017 год это уже восьмое дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных переездах.