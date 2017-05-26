У приморца изъяли полтора килограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Житель села Яблоновка обвиняется в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

При осмотре одного из домов в селе Яблоновка, Яковлевский район, было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Как установила экспертиза, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой 1,5 килограммов, что является крупным размером.

Владельцем наркотических средств оказался 35-летний местный житель, который позже пояснил, что обнаруженные наркотики принадлежат ему и предназначались для личного употребления.

По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В рамках расследования произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность фигуранта к совершению наркопреступления. Расследование завершено.

Уголовное дело направлено в Яковлевский районный суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.