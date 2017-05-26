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Фоторепортажи

Во Владивостоке подвели итоги конкурса русской каллиграфии

В Мариинском театре наградили победителей
Фото: Самусь Михаил, Кищик Елена Фото: Самусь Михаил, Кищик Елена
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

На площадке Приморской сцены Мариинского театра наградили победителей и участников первого масштабного конкурса русской каллиграфии «Ять», сообщает корреспондент РИАVladNews. Торжественное награждение было приурочено ко Дню памяти первоучителей славянских народов – братьев Кирилла и Мефодия.

Организатором конкурса стал Приморский краевой центр народной культуры при поддержке Департамента культуры Приморского края, Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского.

Конкурс русской каллиграфии проводится во Владивостоке не в первый раз. В этом году он получил статус «краевого», и это привлекло к нему ещё больше внимания. В нём приняли участие более 140 человек, среди которых – учащиеся и преподаватели краевых школ искусств, студенты Приморского краевого художественного колледжа, учащиеся общеобразовательных школ края.

В номинациях было представлено три категории: буква старославянской азбуки или русского алфавита, любимое слово на русском языке, любимое четверостишье поэта о Великой Отечественной войне. Таким образом, участники могли попробовать свои силы в разнообразных жанрах письма.

Организаторы получили работы из Дальнереченска, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Владивостока, а также из Кировского, Яковлевского и Уссурийского районов.

«Хочется отдельно отметить работу жури, - рассказал заведующий методическим отделом Денис Карепанов. – Оно очень тщательно и серьёзно отнеслось к оценке. Выразить благодарность волонтёрам в помощи организации конкурса.

В этом году значительно вырос исполнительский уровень участников. В будущем мы планируем расширить рамки конкурса и добавить новые номинации».

В качестве призов участники получили различные инструменты, с помощью которых они смогут в будущем создавать новые каллиграфические композиции. Лучшие работы попали на выставки. В настоящее время первая проходит в Приморском краевом центре народной культуры, а вторая в библиотеке имени Басаргина.

Автор фоторепортажа: Самусь Михаил, Елена Кищик, РИА VladNews

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