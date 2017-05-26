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Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на воспитателя в детском саду

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проводится проверка сообщения о нанесении телесных повреждений воспитателю детского сада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение от воспитателя детского сада, которая рассказала, что мужчина нанес телесные повреждения ее коллеге. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу и очевидцев, осмотрели место происшествия.

Установлено, что во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского сада со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории учреждения, злоумышленник нанес удар 57-летней сотруднице учреждения.

Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу.

Сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя.

В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в среду, 24 мая, во Владивостоке в детском саду №36 по адресу Южно-Уральская, 21 было совершено нападение на воспитателей.

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