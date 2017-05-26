Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 26 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
Проводится проверка
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