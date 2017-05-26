Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 мая

Сегодня, 26 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Адмирала Кузнецова ул.66,
Алеутская ул.57, 57А, 57Б,
Борисенко ул.17, 17А, 19, 19А, 21,
Вавилова ул.10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 7, 8, 9,
Добровольского ул.39,
Зеленая ул.11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 6, 43, 34,
Корабельная Набережная ул.15,
Луговая ул.66,
Октябрьская ул.4/6,
Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,
Светланская ул.52, 54, 56, 63,
Спортивная ул.1, 10, 12, 2, 3, 8, 9
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.