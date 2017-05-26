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Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул.66,

Алеутская ул.57, 57А, 57Б,

Борисенко ул.17, 17А, 19, 19А, 21,

Вавилова ул.10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 7, 8, 9,

Добровольского ул.39,

Зеленая ул.11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 6, 43, 34,

Корабельная Набережная ул.15,

Луговая ул.66,

Октябрьская ул.4/6,

Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,

Светланская ул.52, 54, 56, 63,

Спортивная ул.1, 10, 12, 2, 3, 8, 9

 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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