Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

Погоду в Приморье определяет циклон

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 мая, погоду в Приморье определяет северная периферия циклона. В крае облачно, местами небольшой, на юге умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...+20 °C, сообщат Примпогода.



Во Владивостоке облачно с прояснением, временами небольшой дождь. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15 °C.



В Уссурийске облачно с прояснением. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.



В Находке облачно, временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13...+15 °C.