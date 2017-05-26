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Общество

Во Владивостоке сегодня возможен небольшой дождь

Погоду в Приморье определяет циклон
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 мая, погоду в Приморье определяет северная периферия циклона. В крае облачно, местами небольшой, на юге умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...+20 °C, сообщат Примпогода.


Во Владивостоке облачно с прояснением, временами небольшой дождь. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15 °C.

В Уссурийске облачно с прояснением. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Находке облачно, временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13...+15 °C.

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