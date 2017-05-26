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Происшествия

Во Владивостоке осуждена цыганка-рецидивистка, предоставлявшая магические услуги

Злоумышленница похитила практически 100 тысяч рублей
Фото: из сети Интернет Фото: из сети Интернет
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осуждена цыганка мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления совершены в городе Владивостоке в декабре 2016 года и январе 2017 года. Освободившись в ноябре 2016 года из мест лишения свободы, где фигурантка отбывала наказание за хищение чужого имущества, она вновь решила обманным путем завладеть денежными средствами доверчивым граждан.

Предлагая оказать магические услуги, в том числе «снять порчу» и «погадать на судьбу», женщина вводила посетителей торговых центров в заблуждение, обещав провести ритуалы в случае передачи ей золотых украшений. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие передавали свои ценности, после чего лжемаг скрывалась с места происшествия.

Действуя по такой схеме, злоумышленнице удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 95 тыс. рублей.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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