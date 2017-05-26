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Общество

Управляющая компания из Приморья заплатит штраф

Штраф составил 100 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Штраф за несоблюдение жилищного законодательства заплатит руководство управляющей компании из Арсеньева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки выявлен ряд фактов ненадлежащего содержания и обслуживания жилых домов ООО «Уютбытсервис».

«В семи домах на улицах Балабина и Сазыкина выявлено неудовлетворительное состояние внутридомовых коммуникаций, в подъездах домов длительное время не проводился ремонт, санитарная уборка производится нерегулярно», – пояснили в ведомстве.

На основании выявленных нарушений, управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено, после чего жилищная инспекция обратилась в суд.

«Решением суда данная компания оштрафована на 100 тысяч рублей», – сообщили в инспекции.

Всего с начала года государственная жилищная инспекция провела 173 проверки исполнения жилищного законодательства, 134 юридических и физических лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов за первый квартал составила более двух миллионов рублей.

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