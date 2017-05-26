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Красота и Здоровье

Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада‍

Специалисты провели исследование
Фото: xcook.info Фото: xcook.info
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Радостная новость для сладкоежек - международная команда исследователей, в которую вошли американские, канадские и датские ученые, доказала, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления мерцательной аритмии - фибрилляции предсердий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Американские ученые заметили, что самая сильная взаимосвязь между снижением риска появления фибрилляции предсердий и употреблением шоколада замечена в случае, когда женщины съедают одну порцию (30 г) шоколада в неделю, а мужчины — от 2 до 6 порций. В случае с женским полом вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21%, во втором — на 23%.

Соответствующие выводам исследователи сделали, когда проанализировали данные о 55 тысячах жителей Дании обоих полов, состояние здоровья которых, отслеживалось на протяжении 3,5 лет - с декабря 1993-го года по май 1997-го.

Ученые отмечают, что больше всего пользы приносит темный шоколад. Однако в ходе исследования специалисты не следили за тем, какой именно шоколад употребляли датчане в период наблюдений.

Напомним, что в своем прошлом исследовании ученые показали, что регулярное, но умеренное употребление продуктов с какао, в частности, темного шоколада, весьма благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов человека. Такой эффект специалисты связывают с флавоноидами.

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