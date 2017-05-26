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Политика и экономика

Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса

Специалисты проверили продукцию
Фото: kulina.ru Фото: kulina.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой со вкусом кваса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества после проверки несколько десятков наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. Для проверки была отобрана продукция, изготавливаемая в 12 регионах России (Брянская, Владимирская, Московская, Нижегородская области, Республики Башкортостан и Чувашия, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург), и один образец из Беларуси.

Как объяснили эксперты, по ГОСТу натуральный квас изготавливается из квасного сусла, в состав которого входит ячменный или ржаной солод, ржаная мука или кукуруза, вода, сахар, дрожжи и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Только 17 образцов из 26 оказались натуральным квасом.

При анализе образов оказалось, что треть из них были приготовлены путем ненатурального брожения с использованием искусственной газации и методом купажирования. В этих образцах были выявлены искусственные добавки. Тем не менее, даже такие образцы на рынок поступили под наименованием «квас». Эксперты обращают внимание, что такой метод изготовления кваса не является нарушением законодательства, если квас выпущен по собственным техническим условиям производителя.

Четыре образца имели не характерный для кваса состав летучих компонентов («Иванов Квас», «Останкинский завод напитков», «Хлебный Край», «Это квас»). Но и это не является нарушением, так как данные показатели не регламентируются обязательными нормами.

В одном из образцов, изготовленном по ТУ, массовая доля сухого вещества, отвечающего за насыщенность напитка, оказалась ниже нормы ГОСТа. В восьми образцах были обнаружены сахарозаменители и подсластители. Но их все производители, за исключением одного («Это квас»), указали на этикетке.
В трех исследуемых образцах были обнаружены превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени. По микробологическим показателям не соответствовали норме образцы «Аппетитно Круглый Год», «Букет Чувашии», «Суздальские напитки».

В одном из образцов было 1,5% этилового спирта, тогда как максимум допускается 1,2%.



В Роскачестве отметили, что один из образцов вообще не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки. «Это очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения понятий кваса и газировки в России»,- отметили в Роскачестве.

«Мы выступаем за максимальную натуральность продукта, поэтому квас, претендующий на государственный Знак качества, должен быть изготовлен путем естественного брожения качественного натурального сырья без применения «лишней» химии», - заявила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова

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