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Культура

Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Круговая порука»

Вход свободный
Фото: viiichannel.ru Фото: viiichannel.ru
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 26 мая, в 16:30 в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие выставки «Круговая порука», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Свои самые разные работы – от графики до инсталляций - на экспозиции представят участники Владивостокской школы современного искусства, среди которых – Ольга Буравская, Марина Давидович, Анастасия Есауленко, Денис Кулик, Антон Лапшин и другие художники.

Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Круговая порука» жителей и гостей города. Режим работы: вторник-пятница с 10 до 19 часов, с 11 до 18 часов – в субботу. Вернисаж будет работать до 23 июня. Вход свободный.

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