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Спорт

Во Владивостоке бросят вызов гравитации

Чемпионат города по трикингу
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 28 мая, в 16 часов в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат города по трикингу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно с общественной организацией по развитию трикинга в краевой столице.

«Этот вид спорта представляет собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях. Приглашаем всех желающих поболеть за ловких и смелых трикеров, бросающих вызов самой гравитации», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

В рамках соревнований зрители увидят батлы среди профессионалов и новичков, традиционные битвы на Air Trick Mat (специальные маты для трикинга). Также пройдут состязания в номинации разбивание досок. Здесь будет оцениваться высота и сложность выполненного удара, с помощью которого разбивается доска.

В дисциплине «профи» будет выбран трикер, которого общественная организация по развитию трикинга Владивостока отправит на участие в отборе на чемпионат мира по трикингу в Сеуле (Южная Корея).

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