Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо?

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Владивосток, пятница, 26 мая , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает об "эффекте йo-йо".

"Дорогие девушки, сегодня я хочу вам рассказать об "эффекте йо-йо", последствием которого может быть снижение мышечного тонуса. А это приводит к стабильному замедлению в организме человека процесса метаболизма. Проявляется данное явление у большинства людей в виде дряблой кожи рук, которая находится выше локтевого сгиба. Связано это с резким уменьшением тонуса мышц трицепсов и последующего накопления большого количества жира.

Почему же так происходит?

Давайте разбираться.

Раньше, чтобы поесть, человек охотился. Питание не было регулярным, и организм выработал механизмы, позволяющие запасать энергию из пищи в виде жира, чтобы использовать, когда не будет других источников. И так было на протяжении долгого периода времени. Сейчас же нам всего лишь необходимо совершить "поход" в магазин или кафе. Но всё так же, как в "голодные времена", наше тело запасает избыточную энергию в виде жира. Ваш организм всё ещё думает, что вам каждый раз нужно "убивать мамонта".

Когда вы резко урезаете калорийность рациона, организм действительно начинает тратить энергию из жировых запасов, но перед этим он постарается «выжать максимум» из мышц. Проще говоря, ваши мышцы «съедаются» для того, чтобы обеспечить вас энергией. Но это не всё. Расставаться с жиром организму не выгодно, поэтому если калорийность рациона не увеличивается, начинает замедляться обмен веществ — это тот момент на диете, когда вы уже не худеете.

И вот тут начинаются несоответствия, дорогие девушки, вашим ожиданиям — ведь вы голодаете, чувствуете себя плохо, уже стали ломаться ногти и выпадать волосы, а процесс похудения прекратился. В итоге, кто-то раньше, кто-то позже, но с диеты вы "сорвётесь" и начнёте есть всё подряд в невероятных количествах, чтобы компенсировать свои мучения. Вы понимаете, что диета окончилась, а ваш организм - нет. Он даже не подозревает, что вы сознательно морили его голодом. И вот теперь, когда у вас начинается "беспробудное обжорство", организм, боясь, что снова наступит голод, начинает с удвоенной силой запасать всё поступающее в него в виде жира. А с учётом того, что уровень обмена веществ стал ниже, жир откладывается ещё в большем количестве. Именно поэтому после срыва с диеты вы видите на весах цифру ещё большую, чем раньше.

А теперь представьте, что произойдёт, когда вы в следующий раз решите сесть на диету. Всё повториться. В результате и без того уже замедленный обмен веществ вы замедлите ещё больше, а мышечной ткани станет ещё меньше. И ведь так может повторяться много раз. Организм постоянно будет приспосабливаться к ситуации, и в конечном итоге вы будете полнеть даже от листьев салата.

В этом и выражается "эффект йо-йо". Поэму нужно раз и навсегда понять, что диеты не работают. Если вы хотите "похудеть" навсегда, то необходимо менять свой образ жизни и привычки, как в питании, так и в уровне активности.

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.