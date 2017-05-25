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В Приморье депутат попался на мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Фото: tv2.tomsk.ru Фото: tv2.tomsk.ru
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, который подозревается в покушение на мошенничество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемый узнал о намерении индивидуального предпринимателя оформить разрешение на демонтаж водопроводных труб на территории Губеровского сельского поселения Пожарского района, и решали путем обмана похитить у него 1 миллион рублей. Злоумышленник сообщил предпринимателю не соответствующую действительности информацию о возможности оказания им содействия в решении вопроса о даче разрешения администрации Пожарского района на выполнение работ по демонтажу водопроводных труб, при условии передачи ему вознаграждения в сумме 1 миллиона рублей.

24 мая 2017 года предприниматель при встрече с подозреваемым передал часть от суммы в размере 500 тыс рублей. Обвиняемый не смог распорядиться деньгами по своему усмотрению, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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